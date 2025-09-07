Schulweg ohne Sorgen: Tipps für gefahrlosen Start

„Kinder können den Verkehr nicht so gut überblicken wie Erwachsene“, erklärt ARBÖ-Verkehrspsychologin Patricia Prunner. „Das Motto muss also lauten: Üben, üben, üben!“ Gerade an Gefahrenstellen, beim Überqueren der Straße oder bei Kreuzungen, müssen Kinder genau wissen, wie sie reagieren sollen. Je kleiner die Kinder, desto öfter sollte der Schulweg gemeinsam bestritten werden, bis Mama oder Papa ohne zu viele Sorgen schon an der Haustür „Pfiati“ sagen können.