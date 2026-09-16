Historische Insolvenzwelle erschüttert das Ländle

Auffällig ist der Wandel hin zu größeren Sanierungsversuchen: Gab es 2025 aufs gesamte Jahr gesehen nur zwei Sanierungsverfahren, streben heuer bereits 16 Firmen eine Sanierung an. „Die Zahl der Sanierungsverfahren hat sich gegenüber dem Vorjahr verachtfacht. Ausschlaggebend für diese massive Steigerung ist insbesondere der Umstand, dass es heuer mehr werthaltige Insolvenzen gibt“, erklärt Nathaniel Heinritz, KSV1870 Standortleiter in Feldkirch.