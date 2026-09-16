Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

168 Mio. Schulden

Historische Insolvenzwelle erschüttert das Ländle

Vorarlberg
16.09.2026 18:30
Nicht nur die Deutschland-Krise trifft das exportorientierte Ländle hart.
Nicht nur die Deutschland-Krise trifft das exportorientierte Ländle hart.(Bild: ÖBB Lukas Hämmerle)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Firmenkonkurse stiegen im Ländle in den ersten drei Quartalen 2026 um satte 42,9 Prozent – das ist der höchste Anstieg in Österreich. Neben hohen Lohn- und Energiekosten setzt vor allem die Krise im Nachbarland Deutschland den Vorarlberger Betrieben zu.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der wirtschaftliche Druck auf Vorarlbergs Unternehmen spitzt sich weiter zu. Gemäß einer aktuellen Hochrechnung des KSV1870 gab es bei den Firmeninsolvenzen einen enormen Zuwachs. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei den Passiva, die sich auf 168 Millionen Euro mehr als verdreifacht haben.

46 Verfahren mangels Vermögen abgewiesen
In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verzeichnete der KSV1870 in Vorarlberg insgesamt 150 Unternehmensinsolvenzen (im Vorjahr waren es 105 Fälle). Während die Pleitewelle bundesweit mit einem Plus von lediglich 0,4 Prozent stagniert, verzeichnet das Ländle eine markante Zunahme. Von den 150 Verfahren wurden 104 eröffnet, 46 mussten mangels Vermögens abgewiesen werden.

Auffällig ist der Wandel hin zu größeren Sanierungsversuchen: Gab es 2025 aufs gesamte Jahr gesehen nur zwei Sanierungsverfahren, streben heuer bereits 16 Firmen eine Sanierung an. „Die Zahl der Sanierungsverfahren hat sich gegenüber dem Vorjahr verachtfacht. Ausschlaggebend für diese massive Steigerung ist insbesondere der Umstand, dass es heuer mehr werthaltige Insolvenzen gibt“, erklärt Nathaniel Heinritz, KSV1870 Standortleiter in Feldkirch.

Nathaniel Heinritz.
Nathaniel Heinritz.(Bild: KSV)

Die finanzielle Schieflage schlägt sich immer deutlicher in den Zahlen nieder: Die Verbindlichkeiten explodierten von 41 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf aktuell 168 Millionen Euro. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind die anhaltende Krise in der Bauwirtschaft sowie prominente Großinsolvenzen – allen voran die 2Rad Produktions GmbH (ehemals Simplon Fahrrad GmbH) in Hard mit Verbindlichkeiten von allein 33,4 Millionen Euro.

Bau, Handel und Gastro besonders betroffen
Branchenprimus bei den eröffneten Insolvenzen bleibt das Bau- und Baunebengewerbe mit 28 Fällen, gefolgt vom Handel (23 Fälle) und der Gastronomie (19 Fälle). Bei den Schulden führt das verarbeitende Gewerbe mit 59 Millionen Euro die Liste an.

Ein Ende des Negativtrends ist vorerst nicht in Sicht. Auch im vierten Quartal rechnet der KSV1870 mit einer anhaltend hohen Insolvenzdynamik. „Zunehmend Sorge bereitet der Umstand, dass die Fallzahlen auch im verarbeitenden Gewerbe ansteigen. Die traditionell exportorientierte Vorarlberger Industrie leidet einerseits am wirtschaftlichen Abstieg des wichtigen Absatzmarktes Deutschland, andererseits belasten hohe Energie- und Lohnstückkosten den Produktionsstandort Vorarlberg“, erläutert Heinritz. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.09.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
18° / 22°
Symbol leichter Regen
Bludenz
16° / 23°
Symbol starker Regen
Dornbirn
17° / 22°
Symbol starker Regen
Feldkirch
16° / 23°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
316.478 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.493 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.949 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1680 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
996 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
994 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Mehr Vorarlberg
168 Mio. Schulden
Historische Insolvenzwelle erschüttert das Ländle
Öffi-Forum
Fahrgäste sollen helfen, SPÖ wittert „PR-Show“
Verpackungsspezialist
Alpla expandiert weiter: Neue Werke in der Türkei
DNA-Analyse:
Zweiter Wolf war an Rissen beteiligt
Sport Tv Logo
Spezielle Karriere
Volksschullehrerin landet Ironman-Sensationssieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf