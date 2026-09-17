Privatinsolvenzen steigen weiter an

Spitzenreiter bei Gesamtschulden

Besonders drastisch fällt jedoch der Blick auf die Gesamtschulden aus. Während die Anzahl der Verfahren moderat anstieg, haben sich die Verbindlichkeiten der Betroffenen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Gesamtpassiva kletterten von 26 Millionen Euro im Jahr 2025 auf aktuell rund 53 Millionen Euro. Dieser prozentuale Anstieg ist der höchste in ganz Österreich.