Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Verschuldung

Privatinsolvenzen steigen weiter an

Vorarlberg
17.09.2026 06:00
Bei den insgesamt 363 Privatpersonen, die eine Privatinsolvenz anmelden mussten, gab es nicht ...
Bei den insgesamt 363 Privatpersonen, die eine Privatinsolvenz anmelden mussten, gab es nicht viel zu holen.(Bild: APA/Heiko Wolfraum)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die finanzielle Lage vieler Vorarlberger bleibt angespannt: Auch im dritten Quartal 2026 setzt sich der Aufwärtstrend bei den Privatinsolvenzen unvermindert fort. Wie aktuelle Daten des KSV1870 zeigen, mussten in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt 363 Privatpersonen den Weg in die gerichtliche Entschuldung antreten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 335 Fällen gibt es nach den ersten drei Quartalen ein Plus von 8,4 Prozent. Damit liegt Vorarlberg allerdings noch knapp unter dem bundesweiten Trend, wo die Fallzahlen im Schnitt um 10,7 Prozent zulegten.

Spitzenreiter bei Gesamtschulden
Besonders drastisch fällt jedoch der Blick auf die Gesamtschulden aus. Während die Anzahl der Verfahren moderat anstieg, haben sich die Verbindlichkeiten der Betroffenen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Gesamtpassiva kletterten von 26 Millionen Euro im Jahr 2025 auf aktuell rund 53 Millionen Euro. Dieser prozentuale Anstieg ist der höchste in ganz Österreich.

Der Grund für diese extreme Summe liegt vor allem in einem prominenten Einzelfall, wie Nathaniel Heinritz, Standortleiter des KSV1870 in Feldkirch, erklärt: „Ein wesentlicher Grund für die deutlich gestiegenen Passiva ist die Privatinsolvenz des ehemaligen Unternehmers Christoph Breuß. Allein diese Insolvenz verzeichnet Verbindlichkeiten in Höhe von 11,3 Millionen Euro.“

Für das vierte Quartal 2026 erwartet der Gläubigerschutzverband keine Entspannung. Der KSV1870 geht davon aus, dass die Dynamik bei den privaten Pleiten bis zum Jahresende unverändert hoch bleiben wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 17°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 20°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 20°
Symbol wolkig
Feldkirch
12° / 20°
Symbol wolkig

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
348.547 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
103.774 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
81.292 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1728 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1141 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1009 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Vorarlberg
Hohe Verschuldung
Privatinsolvenzen steigen weiter an
Vorarlberger erzählt:
„Bei Taliban fühlte ich mich sicherer als daheim“
168 Mio. Schulden
Historische Insolvenzwelle erschüttert das Ländle
Öffi-Forum
Fahrgäste sollen helfen, SPÖ wittert „PR-Show“
Verpackungsspezialist
Alpla expandiert weiter: Neue Werke in der Türkei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf