Fahrgäste sollen helfen, SPÖ wittert „PR-Show“

Bewerbungen bis 11. Oktober möglich

Durchaus spannend ist die Frage, wer sich zum neuen Tarifsystem äußern darf. Mitmachen dürfen zwar alle Vorarlberger ab 16 Jahren, die hin und wieder bzw. regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Sie können sich bis zum 11. Oktober per Mail oder Post beim VVV bewerben. Wer sich anmeldet, erhält einen Fragebogen zum eigenen Nutzungsverhalten. Aus den Rückmeldungen wählt der Verkehrsverbund eine Gruppe aus, die das Land möglichst gut widerspiegelt und sich mehrmals im Jahr zu Workshops trifft.