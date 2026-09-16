Schöner Grund: Bayern-Star lässt Länderspiele aus!

Wichtige Spiele kommen erst

„Er spielt wirklich gut, sieht sehr fit aus und fühlt sich sehr gut“, betont Marsch. „Deshalb wollten wir in jeder Hinsicht sicherstellen, dass er im November, wenn wir ihn für einige wichtige Spiele brauchen, und dann im März sowie im gesamten nächsten Zyklus in jeder Hinsicht so vorbereitet ist, dass er sich stets voll und ganz für das einsetzen kann, was wir von ihm für die Nationalmannschaft erwarten.“