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Schöner Grund: Bayern-Star lässt Länderspiele aus!

Fußball International
16.09.2026 12:13
Alphonso Davies (li.) freut sich auf seine Flitterwochen.
Alphonso Davies (li.) freut sich auf seine Flitterwochen.(Bild: AP/Lennart Preiss)
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Von krone Sport

Das kanadische Nationalteam muss in den kommenden Länderspielen auf Bayern-München-Star Alphonso Davies verzichten. Wie der Verband bestätigt, lässt der 25-Jährige, der am 23. Juli in Paris seine Herzdame Sheyenne Jen geheiratet hatte, den Lehrgang aufgrund seiner Flitterwochen sausen.

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Somit verpasst Kanadas Kapitän die drei Freundschaftsspiele gegen Chile, Peru und die USA. „Wir haben darüber gesprochen, ob er die Hälfte des Trainingslagers auf Hochzeitsreise verbringen und dann zu uns stoßen sollte. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es wichtig für ihn ist, erst einmal seine Flitterwochen zu genießen und dann weiterhin an seiner körperlichen Verfassung und Form zu arbeiten“, schildert Kanadas Teamchef Jesse Marsch.

Jesse Marsch
Jesse Marsch(Bild: EPA/SAM WASSON)

In der jüngeren Vergangenheit hatte Davies immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Zuletzt spielte der Linksverteidiger jedoch wieder groß auf, traf auch beim 5:0-Auftaktsieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt.

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Wichtige Spiele kommen erst
„Er spielt wirklich gut, sieht sehr fit aus und fühlt sich sehr gut“, betont Marsch. „Deshalb wollten wir in jeder Hinsicht sicherstellen, dass er im November, wenn wir ihn für einige wichtige Spiele brauchen, und dann im März sowie im gesamten nächsten Zyklus in jeder Hinsicht so vorbereitet ist, dass er sich stets voll und ganz für das einsetzen kann, was wir von ihm für die Nationalmannschaft erwarten.“

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