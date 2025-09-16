Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahre Schönheit

Mirjam Weichselbraun verrät ihr Beauty-Geheimnis

Adabei Österreich
16.09.2025 09:36
Weichselbraun mit Schwester Melanie
Weichselbraun mit Schwester Melanie(Bild: Alexander Tuma)

Über den Dächern Wiens sprach Mirjam Weichselbraun mit der „Krone“ über wahre Schönheit.

0 Kommentare

Volles Haus im Museumsquartier in Wien. Während zu ebener Erde die Vienna Fashion Week ihre Pforten öffnete, lud man im Dachgeschoss, der sogenannten „Libelle“, zum Festakt der Schönheit.

Neue Nivea-Markenbotschafterin
Okay, okay, die kommt ja bekanntlich von innen, aber um das Äußere auch richtig in Szene setzen zu können, präsentierte man TV-Star Mirjam Weichselbraun als neue Nivea-Markenbotschafterin.

Die „Krone“ beim TV-Star
Die „Krone“ beim TV-Star(Bild: Alexander Tuma)

Die kam aus ihrer Wahlheimat London herbeigeeilt und verriet der „Krone“, dass für sie, „wahre Schönheit natürlich auch von innen kommt. So wie man sich fühlt, so sieht man auch aus.“ Für die 43-Jährige schwingt zwar keine „Angst“ vor dem Älterwerden mit, „aber meine Perspektiven haben sich definitiv geändert, seit ich Kinder habe“.

Die Tirolerin, die mit ihrer Schwester und Managerin Melanie Binder da war, brachte es sinnbildlich auf den Punkt: „Man fährt ja mit einem Auto auch nicht auf einen Abgrund zu, wenn man weiß, dass man vorher abbiegen kann.“ Stimmt.

Lesen Sie auch:
Mithilfe von KI-Programmen erstellen Betrüger Videos, in denen die bekannte Moderatorin Miriam ...
Deepfake-Videos
Betrüger lockten mit Gesicht von Weichselbraun
15.04.2024

„Gibt niemanden, der so ist wie du!“
Sie, die nun offiziell für wissenschaftlich erprobte „Helferlein“ wirbt, was rät sie jungen Frauen, die mitunter fiktiven Idealen nacheifern? „Das einzige, was dich einzigartig macht, bist du! Es gibt niemanden da draußen, der so wie du ist. Das reicht. Und vor allem rate ich, dass man sich manchmal auch selbst einfach vergibt. Dann ist schon viel erreicht.“

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
„Wir können unser Glück kaum fassen“
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.046 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
103.727 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2636 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2117 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Adabei Österreich
Wahre Schönheit
Mirjam Weichselbraun verrät ihr Beauty-Geheimnis
Neues Kapitel
Lugner-Witwe Simone hat einen neuen Job!
Publikumsliebling tot
„Mit Serafin verliert Burgenland Galionsfigur“
Nachfolgerin schon fix
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
1931-2025
Harald Serafin tot: Trauer um „Mister Wunderbar“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf