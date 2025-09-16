Mirjam Weichselbraun verrät ihr Beauty-Geheimnis

„Gibt niemanden, der so ist wie du!“

Sie, die nun offiziell für wissenschaftlich erprobte „Helferlein“ wirbt, was rät sie jungen Frauen, die mitunter fiktiven Idealen nacheifern? „Das einzige, was dich einzigartig macht, bist du! Es gibt niemanden da draußen, der so wie du ist. Das reicht. Und vor allem rate ich, dass man sich manchmal auch selbst einfach vergibt. Dann ist schon viel erreicht.“