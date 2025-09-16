Mirjam Weichselbraun verrät ihr Beauty-Geheimnis

Über den Dächern Wiens sprach Mirjam Weichselbraun mit der „Krone“ über wahre Schönheit.
Volles Haus im Museumsquartier in Wien. Während zu ebener Erde die Vienna Fashion Week ihre Pforten öffnete, lud man im Dachgeschoss, der sogenannten „Libelle“, zum Festakt der Schönheit.
Neue Nivea-Markenbotschafterin
Okay, okay, die kommt ja bekanntlich von innen, aber um das Äußere auch richtig in Szene setzen zu können, präsentierte man TV-Star Mirjam Weichselbraun als neue Nivea-Markenbotschafterin.
Die kam aus ihrer Wahlheimat London herbeigeeilt und verriet der „Krone“, dass für sie, „wahre Schönheit natürlich auch von innen kommt. So wie man sich fühlt, so sieht man auch aus.“ Für die 43-Jährige schwingt zwar keine „Angst“ vor dem Älterwerden mit, „aber meine Perspektiven haben sich definitiv geändert, seit ich Kinder habe“.
Die Tirolerin, die mit ihrer Schwester und Managerin Melanie Binder da war, brachte es sinnbildlich auf den Punkt: „Man fährt ja mit einem Auto auch nicht auf einen Abgrund zu, wenn man weiß, dass man vorher abbiegen kann.“ Stimmt.
„Gibt niemanden, der so ist wie du!“
Sie, die nun offiziell für wissenschaftlich erprobte „Helferlein“ wirbt, was rät sie jungen Frauen, die mitunter fiktiven Idealen nacheifern? „Das einzige, was dich einzigartig macht, bist du! Es gibt niemanden da draußen, der so wie du ist. Das reicht. Und vor allem rate ich, dass man sich manchmal auch selbst einfach vergibt. Dann ist schon viel erreicht.“
