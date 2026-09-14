ATV und Co: Jetzt geht es ans Eingemachte

Noch mehr Trash-TV, aber auch mehr Informationen und der verstärkte Fokus auf Sport: die Privatsender ATV, Puls4 und die Plattform JOYN stellen ihr Programm für den Herbst vor.
Für die feine Klinge war ATV noch nie bekannt und auch bei der Programmvorstellung für den anstehenden Herbst setzt man mit Stolz und Freude auf die „grobe Axt“. Altbekanntes und Erfolgreiches wird fortgesetzt. „Bauer sucht Frau“ geht in die unglaubliche 23. Staffel, das „Team Arnautović“ nach guten Quoten in die zweite. Für viele Zuseher sorgt ab 5. Oktober wohl auch wieder das „Forsthaus Rampensau“ rund um Simone Lugner.
Vier neue Formate, die gewiss für Aufregung sorgen werden. „Reality oida“ folgt Influencern auf dem versuchten Weg zu Erfolgen, „Das große Backen“ kommt mit Patissière Eveline Wild nach Österreich, in „Mein Hof“ geben Bauern aus dem ganzen Land Einblicke in ihr Tun und mit „Schnee Ole“ taucht man im Winter tief in die Welt der Après-Ski-Partys ein. Was bei diesem kunterbunten Programm mitten aus dem Leben nicht vergessen werden darf: Puls4 fettet seine Info-Schiene deutlich auf.
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