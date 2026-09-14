Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Programmpräsentation

ATV und Co: Jetzt geht es ans Eingemachte

Unterhaltung
14.09.2026 15:42
Der Dauerbrenner: Arabella Kiesbauer führt ab 16. September durch die bereits 23. Staffel der ...
Der Dauerbrenner: Arabella Kiesbauer führt ab 16. September durch die bereits 23. Staffel der nimmermüden Kult-Reihe „Bauer sucht Frau“.(Bild: ERNST KAINERSTORFER)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Noch mehr Trash-TV, aber auch mehr Informationen und der verstärkte Fokus auf Sport: die Privatsender ATV, Puls4 und die Plattform JOYN stellen ihr Programm für den Herbst vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die feine Klinge war ATV noch nie bekannt und auch bei der Programmvorstellung für den anstehenden Herbst setzt man mit Stolz und Freude auf die „grobe Axt“. Altbekanntes und Erfolgreiches wird fortgesetzt. „Bauer sucht Frau“ geht in die unglaubliche 23. Staffel, das „Team Arnautović“ nach guten Quoten in die zweite. Für viele Zuseher sorgt ab 5. Oktober wohl auch wieder das „Forsthaus Rampensau“ rund um Simone Lugner.

Sabrina Wlk ist eine der Persönlichkeiten der neuen Show „Reality Oida“.
Sabrina Wlk ist eine der Persönlichkeiten der neuen Show „Reality Oida“.(Bild: JOYN)

Vier neue Formate, die gewiss für Aufregung sorgen werden. „Reality oida“ folgt Influencern auf dem versuchten Weg zu Erfolgen, „Das große Backen“ kommt mit Patissière Eveline Wild nach Österreich, in „Mein Hof“ geben Bauern aus dem ganzen Land Einblicke in ihr Tun und mit „Schnee Ole“ taucht man im Winter tief in die Welt der Après-Ski-Partys ein. Was bei diesem kunterbunten Programm mitten aus dem Leben nicht vergessen werden darf: Puls4 fettet seine Info-Schiene deutlich auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
14.09.2026 15:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
107.805 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
97.734 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
93.740 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1245 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Wirtschaft
Konsumenten sparen ernüchternd wenig ein
896 mal kommentiert
Die Konsumenten sparen laut einer neuen Berechnung durch die Steuersenkung deutlich weniger als ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf