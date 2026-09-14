ATV und Co: Jetzt geht es ans Eingemachte

Vier neue Formate, die gewiss für Aufregung sorgen werden. „Reality oida“ folgt Influencern auf dem versuchten Weg zu Erfolgen, „Das große Backen“ kommt mit Patissière Eveline Wild nach Österreich, in „Mein Hof“ geben Bauern aus dem ganzen Land Einblicke in ihr Tun und mit „Schnee Ole“ taucht man im Winter tief in die Welt der Après-Ski-Partys ein. Was bei diesem kunterbunten Programm mitten aus dem Leben nicht vergessen werden darf: Puls4 fettet seine Info-Schiene deutlich auf.