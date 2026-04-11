Industriestrom: Österreich pfeift auf Go der EU

Es geht um 30.000 Arbeitsplätze

Es wird erwartet, dass rund 60 Unternehmen den Industriestrombonus beantragen. Damit werden Unternehmen unterstützt, in denen insgesamt rund 30.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. „Wir bringen den Industriestrombonus an den Start, um die Deindustrialisierung zu stoppen und Arbeitsplätze zu sichern. Denn beim Industriestrombonus geht es nicht nur um die energieintensive Industrie, die aktuell durch die hohen Energiepreise unter Druck steht. Es geht auch um die vielen Zulieferbetriebe und um tausende Arbeitsplätze, die an einer starken Industrie hängen – und damit um die Lebensgrundlage vieler Familien in unserem Land.“