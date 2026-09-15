Sturz mit E-Scooter: Lenker ließ Mitfahrer zurück!

Zwei Jugendliche, die zu zweit auf einem (!) E-Scooter unterwegs waren, sind im Tiroler Telfs gestürzt. Beide erlitten Verletzungen. Während ein 14-Jähriger an der Unfallstelle zurückblieb und mit der Rettung in die Klinik eingeliefert wurde, machte sich der unbekannte Lenker aus dem Staub.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Ladstätter-Weg in Telfs. Ein bislang unbekannter Jugendlicher sei mit einem E-Scooter in Richtung Westen unterwegs gewesen. Ein 14-Jähriger befand sich dabei verbotenerweise als Mitfahrer auf dem E-Scooter.
Lenker machte sich aus dem Staub
Laut Angaben des 14-Jährigen kamen die beiden Jugendlichen „aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ zu Sturz. Der unbekannte Lenker soll anschließend mit dem E-Scooter in Richtung Westen davongefahren sein.
Mitfahrer mit Rettung in die Klinik
Der 14-jährige Mitfahrer habe bei dem Unfall leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Auch der geflüchtete Lenker dürfte verletzt worden sein. Laut einem Zeugen soll der Jugendliche ebenfalls Verletzungen am Oberkörper erlitten haben. Die Identität des E-Scooter-Lenkers ist derzeit noch nicht bekannt.
Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter. Bei Elektrorollern ist demnach etwa eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Zudem gilt unter anderem eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren.
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