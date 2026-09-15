Sturz mit E-Scooter: Lenker ließ Mitfahrer zurück!

Zwei Jugendliche, die zu zweit auf einem (!) E-Scooter unterwegs waren, sind im Tiroler Telfs gestürzt. Beide erlitten Verletzungen. Während ein 14-Jähriger an der Unfallstelle zurückblieb und mit der Rettung in die Klinik eingeliefert wurde, machte sich der unbekannte Lenker aus dem Staub.