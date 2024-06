Gigi D’Agostino verklagt Electric Love Festival

Seine Erfolge in den internationalen Hitparaden liegen Jahre zurück – und dennoch ist er seit Kurzem wieder in aller Munde: Italiens Star-DJ Gigi D’Agostino hat derzeit mit Negativ-Schlagzeilen zu kämpfen. Unverbesserliche Rassisten versahen seinen Hit „L’Amour Toujours“ mit ausländerfeindlichen Parolen und sangen diese immer wieder lautstark in Diskotheken – die „Krone“ berichtete mehrfach.