Landwirte bekamen nach Tierquälerei Diversion

Auf einem Hof in der Gemeinde Pötting (OÖ) waren zahlreiche Schweine, Rinder und Kälber von dem Landwirtehepaar und zwei Helfern vernachlässigt worden. Am Donnerstag musste das Quartett dafür geradestehen – zwei wurden freigesprochen, die anderen beiden kamen mit einer Diversion davon.
Einem Amtstierarzt bot sich bei einer Kontrolle im August ein schlimmes Bild: Auf dem Hof in der Gemeinde Pötting fand der Veterinärmediziner zahlreiche Schweine, Rinder und Kälber vor, die meisten davon vernachlässigt und in inadäquaten Unterbringungen.
Vier Angeklagte
Das Landwirtehepaar, 74 und 71 Jahre alt, wurde bei der Hofarbeit vom gemeinsamen Sohn (47) und dem Bruder des Landwirts (61) unterstützt. Allerdings wohl nicht allzu sorgfältig: Dem Bruder wurde vorgeworfen, das Ausmisten und Einstreuen vernachlässigt zu haben, wodurch der Anklage zufolge insbesondere Rinder und Kälber über längere Zeit auf verschmutzten und ungeeigneten Flächen gehalten worden seien.
Pflichten vernachlässigt
Dem Sohn warf die Anklage vor, er habe als Verantwortlicher im Kuhstall vergleichbare Pflichten verletzt, indem er unter anderem keine tierärztliche Versorgung veranlasst, schädigende Fixierungen nicht entfernt und nicht für zureichende Haltungsbedingungen gesorgt habe. Das Ehepaar soll seine grundlegenden Pflichten der Versorgung, Hygiene, tierärztliche Behandlung, artgerechte Haltung und Bewegungsmöglichkeit der Tiere verletzt haben. Dafür drohten Haftstrafen von bis zu zwei Jahren.
Diversionen und Freisprüche
Doch dazu kam es nicht: Das Ehepaar war geständig und kommt mit einer Diversion davon, sofern die Eheleute jeweils 1000 Euro zahlen. Für die beiden Aushelfer gab es Freisprüche: Sie hätten überhaupt keine Verantwortung am Hof gehabt und von daher auch keine Pflichten verletzt. Die Entscheidungen sind rechtskräftig.
