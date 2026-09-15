„Notarzt-Kahlschlag gefährdet die Bevölkerung!“

Besonders kritisch sieht Schroll die längeren Anfahrtswege, die durch die Schließungen entstehen. Gerade am Land seien schnelle medizinische Hilfe und verlässliche Strukturen eine Frage von Leben und Tod. Auch den Hinweis auf eine „Bündelung von Leistungen“ lässt er nicht gelten und kündigt deshalb mit dem blau-gelben SPÖ-Chef Sven Hergovich neuerlich massiven Widerstand gegen die Pläne an und fordert von ÖVP und FPÖ ultimativ, die Schließungen zu stoppen. „Die Menschen in unseren Regionen dürfen nicht zu Bürgern zweiter Klasse werden“, so Schroll.