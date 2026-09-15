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SPÖ schlägt Alarm

„Notarzt-Kahlschlag gefährdet die Bevölkerung!“

Niederösterreich
15.09.2026 13:00
SPÖ-Chef Sven Hergovich und Nationalrat Alois Schroll fordern den Erhalt der betroffenen ...
SPÖ-Chef Sven Hergovich und Nationalrat Alois Schroll fordern den Erhalt der betroffenen Notarztstützpunkte.(Bild: Franz Crepaz)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Ab April 2027 bleiben in Niederösterreich nur noch 21 der derzeit 32 Standorte bestehen. Betroffen sind unter anderem Ybbs-Persenbeug, Pöggstall und Waidhofen an der Ybbs. Nationalrat Alois Schroll warnt vor längeren Anfahrtswegen und kündigt Widerstand an.

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Der jetzt fix beschlossene eiskalte Kahlschlag bei NEF-Stützpunkten ab April kommenden Jahres ist ein Anschlag auf die Sicherheit der Bevölkerung!“, wettert der sozialdemokratische Mandatar aus Ybbs an der Donau. Er muss zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass von derzeit 32 Standorten künftig nur noch 21 übrig bleiben sollen. Geschlossen werden unter anderem die Notarzt-Stellen Ybbs-Persenbeug, Pöggstall und Waidhofen an der Ybbs.

„Es zählt jede Sekunde“
Die Landesregierung argumentiert – wie berichtet – mit einer modernen Rettungskette, in der Sanitäter, Videoschaltungen und auch Hubschrauber stärker zum Einsatz kommen sollen. Für Schroll keine ausreichende Antwort auf die Sorgen der Menschen in den Regionen. „Wenn jemand in der Nacht einen Herzinfarkt hat oder ein Kind schwer verunglückt, zählt jede Sekunde. Ein Notarzt vor Ort ist durch nichts zu ersetzen“, warnt der Abgeordnete.

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Besonders kritisch sieht Schroll die längeren Anfahrtswege, die durch die Schließungen entstehen. Gerade am Land seien schnelle medizinische Hilfe und verlässliche Strukturen eine Frage von Leben und Tod. Auch den Hinweis auf eine „Bündelung von Leistungen“ lässt er nicht gelten und kündigt deshalb mit dem blau-gelben SPÖ-Chef Sven Hergovich neuerlich massiven Widerstand gegen die Pläne an und fordert von ÖVP und FPÖ ultimativ, die Schließungen zu stoppen. „Die Menschen in unseren Regionen dürfen nicht zu Bürgern zweiter Klasse werden“, so Schroll.

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