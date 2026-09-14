Fohnsdorf: Familie kämpft um Rückkehr in Alltag

Ihr Haus ist unbewohnbar, von einer Feuersbrunst zerstört. Auf dem Weg zurück ins Leben gibt es für eine fünfköpfige Familie aus Fohnsdorf in der Obersteiermark aber viele helfende Hände.
Es war ein außergewöhnlicher Schulstart für die drei Kinder jener Fohnsdorfer Familie, deren Eigenheim am Samstag ein Raub der Flammen wurde. Der jüngste Sohn hatte am Montag gar seinen allerersten Schultag zwischen Trauer um das eingeäscherte Zuhause und Erleichterung, dass weder den Bewohnern noch Hund „Muky“, der von Feuerwehrleuten gerettet werden konnte, etwas zugestoßen ist.
Bürgermeister: „Viele leiden bei diesem Schicksalsschlag mit“
Die Direktorinnen von Volks- und Mittelschule waren um ein behutsames Ankommen der gebeutelten Kinder bemüht, sagt Bürgermeister Volkart Kienzl. Der Ort hält zusammen, „man kennt die Familie, vielen leiden bei diesem Schicksalsschlag mit“.
Entsprechend war die Resonanz auf den Sachspendenaufruf – so überwältigend, dass man nun darüber berät, was mit jenen Spenden, die nicht unmittelbar benötigt werden, geschehen soll. Eine Option: ein eigener Flohmarkt, dessen Erlöse wiederum der Familie zugutekommen.
Spendenkonto eingerichtet, auch Brandschutzforum schaltet sich ein
Für die finanzielle Unterstützung wurde ein Spendenkonto bei der örtlichen Bank eingerichtet (siehe Posting oben). Mit den Mitteln soll unter anderem Mobiliar für eine Übergangswohnung im Ort besorgt werden. Das ausgebrannte Haus, dessen Sanierung beinahe abgeschlossen war, bevor laut derzeitigem Stand eine unsachgemäß entsorgte Zigarette dem Wohntraum ein brutales Ende machte, darf derzeit nicht betreten werden.
Die „Krone“-Berichterstattung rief auch Harald Burgstaller vom Brandschutzforum Austria auf den Plan. Genau für solche Fälle hat sein Verein vor einigen Jahren einen Soforthilfefonds eingerichtet. Aus diesem sollen nun 5000 Euro fließen. „Normal sind unsere Leistungen nicht so hoch, aber in diesem schlimmen Fall ist das sicherlich angemessen“, sagt er.
Auch wir von der „Krone“ haben sofort reagiert und unser Spendenkonto geöffnet: Verein „Krone-Leser helfen“, AT15 20815 000 4456 9523; Kennwort: Fohnsdorf.
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