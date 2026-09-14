Fohnsdorf: Familie kämpft um Rückkehr in Alltag

Spendenkonto eingerichtet, auch Brandschutzforum schaltet sich ein

Für die finanzielle Unterstützung wurde ein Spendenkonto bei der örtlichen Bank eingerichtet (siehe Posting oben). Mit den Mitteln soll unter anderem Mobiliar für eine Übergangswohnung im Ort besorgt werden. Das ausgebrannte Haus, dessen Sanierung beinahe abgeschlossen war, bevor laut derzeitigem Stand eine unsachgemäß entsorgte Zigarette dem Wohntraum ein brutales Ende machte, darf derzeit nicht betreten werden.