Literatur, vegane Weltreise und Straßenfestivals

In dieser Woche ist in Wien wieder viel los – ein kurzer Ausblick auf die Festivitäten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Der September ist der Monat der Veranstaltungen. Hier ein Überblick, worauf sich die Wiener in nächster Zeit so richtig freuen können:
Die Währinger Straße wird am 18. September von 11 bis 19 Uhr zwischen Gürtel und Aumannplatz zur Festivalzone: Marktstände mit Angeboten von lokalen Betrieben, Streetfood-Area, Livemusik sowie ein Kinderflohmarkt warten auf Besucher.
Also: Hingehen, staunen und genießen. Das Wetter sollte passen. Laut Prognose kehrt der Spätsommer zurück.
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