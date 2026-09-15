Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In dieser Woche

Literatur, vegane Weltreise und Straßenfestivals

Wien
15.09.2026 11:00
Fest in der Währinger Straße (Archivbild)
Fest in der Währinger Straße (Archivbild)(Bild: Philipp Lipiarski)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

In dieser Woche ist in Wien wieder viel los – ein kurzer Ausblick auf die Festivitäten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der September ist der Monat der Veranstaltungen. Hier ein Überblick, worauf sich die Wiener in nächster Zeit so richtig freuen können:

 Die Währinger Straße wird am 18. September von 11 bis 19 Uhr zwischen Gürtel und Aumannplatz zur Festivalzone: Marktstände mit Angeboten von lokalen Betrieben, Streetfood-Area, Livemusik sowie ein Kinderflohmarkt warten auf Besucher.

  • Literatur mal anders: Kleine, unabhängige Verlage laden am 19. und 20. September in die SOHO Studios (Liebknechtgasse 32) zum Ottakringer Buchmarkt. Auf der Lesebühne finden 30 Veranstaltungen statt, unter anderem mit den Autoren Tex Rubinowitz, Clara Heinrich oder Andreas Rainer. Jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.
  • Veganmania: Auf der Donauinsel (bei der U6-Station) findet von 18. bis 20. September Österreichs größtes Streetfood-Festival zu veganer Kulinarik statt. Mehr als 100 Aussteller bieten einen Streifzug durch die pflanzliche Küche aus aller Welt. Workshops und Yogasessions ergänzen das Programm. Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 21 Uhr und Sonntag 11 bis 19 Uhr. Eintritt frei.
  • Flaniermarkt: Die Neubaugasse (zwischen Mariahilfer Straße und Strozzigasse verwandelt sich am 25. und 26. September, jeweils 8.30 bis 19 Uhr, zur Flaniermeile. Neben Marktständen, lokalen Geschäften, Gastronomie und Kunsthandwerk erwartet die Gäste an ein vielfältiges Kulturprogramm mit Tanz, Theater, Livemusik Walking Acts und Angeboten für Kinder.

Also: Hingehen, staunen und genießen. Das Wetter sollte passen. Laut Prognose kehrt der Spätsommer zurück. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
15.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
14° / 24°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
13° / 24°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
13° / 23°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
13° / 24°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
122.790 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
109.703 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.186 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Außenpolitik
Szenarien für einen Kanzler-Wechsel in Deutschland
789 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz läuft es nicht nach Wunsch.
Mehr Wien
Unvorsichtiger Dealer
Kiloweise Drogen in zwei Bunkerwohnungen in Wien
Vorfall in Park
Mutter wollte Tochter schützen – bekam Morddrohung
In dieser Woche
Literatur, vegane Weltreise und Straßenfestivals
Teil-Freispruch
Betrugsprozess: ATV-Star verlor 340.000 Euro
Sport Tv Logo
BC Vienna in Bulgarien
„Würden auch zu Fuß hingehen, wenn es nötig ist“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf