Kader-Krach? „Dembele ist sehr wütend auf Mbappe“

Dass Kylian Mbappe zuletzt behauptet hatte, er sei der „Auserwählte“, während er Ousmane Dembele als „talentierten Spieler, der gut aufgeholt hat“ bezeichnete, dürfte Letzterem gar nicht geschmeckt haben. „Dembele hat es sehr schlecht aufgenommen, so viel ist sicher. Er ist sehr wütend auf Mbappe“, will Jerome Rothen erfahren haben.