Von Muren eingebremst: Zugstrecke länger gesperrt

Andere Garnitur fuhr zurück

Der in Richtung Seefeld fahrende Zug geriet sogar in das Geröll und blieb darin stecken, so die ÖBB. In dieser Garnitur saßen 40 Fahrgäste. „Nach Beurteilung der Situation vor Ort, der Wiederherstellung der unterbrochenen Stromversorgung, der Beseitigung der größten Schäden und einer Kontrolle der Zuggarnitur wurde entschieden, dass die Garnitur bis zum Westbahnhof zurückfahren kann.“ Dort stiegen alle Passagiere gegen 23 Uhr unverletzt aus.