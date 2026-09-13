ÖFB-Stürmerin mit Tor und Assist bei Freiburg-Sieg

Carina Brunold hat am Sonntag in der deutschen Bundesliga mit einem Tor und Assist aufgezeigt.
Die 23-jährige ÖFB-Teamstürmerin erzielte nach ihrer Einwechslung nach einer Stunde zuerst das 2:0 (75.) selbst und bereitete danach auch noch Tor Nummer drei ihres Clubs SC Freiburg beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 vor. Freiburg, wo Lisa Kolb bis zur 60. Minute spielte, verbesserte sich in der Tabelle auf Platz sechs.
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