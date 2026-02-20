Oberst Georg Dialer wird neuer Militärkommandant

Zahlreiche Auslandseinsätze

1998 ist er als Leutnant zum Jagdkommando ausgemustert, wo er bereits zuvor als Unteroffizier eingesetzt war. In dieser Eliteeinheit bekleidete er zahlreiche Funktionen, darunter Gruppen-, Zugs- und Kompaniekommandant, Lehroffizier für Kampfschwimmer sowie Stabsoffizier. Internationale Erfahrung sammelte Oberst Dialer bei Auslandseinsätzen am Balkan, in Afghanistan und in Zentralafrika. Neben seiner militärischen Laufbahn verfügt er über Qualifikationen als Kampfschwimmer, Fallschirmspringer und Bergführergehilfe. Oberst Georg Dialer ist verheiratet und Vater einer Tochter.