Entscheidung gefallen

Oberst Georg Dialer wird neuer Militärkommandant

Vorarlberg
20.02.2026 13:45
Die Soldaten in der Walgaukaserne bekommen einen neuen Chef.
Die Soldaten in der Walgaukaserne bekommen einen neuen Chef.
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bestellt im Einvernehmen mit Landeshauptmann Markus Wallner Georg Dialer zum neuen Militärkommandanten von Vorarlberg. Oberst Dialer war zuletzt Verteidigungsattaché in der Ukraine und wird Mitte des Jahres auf Brigadier Gunther Hessel folgen, der als Attachée in die Schweiz wechselt.

 „Mit Georg Dialer übernimmt ein erfahrener Offizier des Österreichischen Bundesheeres die Funktion des Militärkommandanten für Vorarlberg. Gleichzeitig will ich mich bei Brigadier Hessel für seine langjährigen herausragenden Beiträge und erfolgreiche Führungstätigkeit bedanken. Ich wünsche beiden viel Glück in Ihren neuen Funktionen“, ließ Verteidigungsministerin Claudia Tanner wissen. 

Weiterführende militärische Ausbildung in Frankreich
Oberst Georg Dialer wurde 1969 in Wiener Neustadt geboren und steht seit 1987 im Dienst des Bundesheeres. Nach seiner Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie absolvierte Oberst Dialer einen wesentlichen Teil seiner weiterführenden militärischen Ausbildung in Frankreich: Neben der französischen Heereskriegsschule besuchte er unter anderem den französischen Kommandokurs, die Stabsschule in Compiègne sowie den Dschungelkampfkurs der Fremdenlegion in Französisch-Guayana.

Zahlreiche Auslandseinsätze
1998 ist er als Leutnant zum Jagdkommando ausgemustert, wo er bereits zuvor als Unteroffizier eingesetzt war. In dieser Eliteeinheit bekleidete er zahlreiche Funktionen, darunter Gruppen-, Zugs- und Kompaniekommandant, Lehroffizier für Kampfschwimmer sowie Stabsoffizier. Internationale Erfahrung sammelte Oberst Dialer bei Auslandseinsätzen am Balkan, in Afghanistan und in Zentralafrika. Neben seiner militärischen Laufbahn verfügt er über Qualifikationen als Kampfschwimmer, Fallschirmspringer und Bergführergehilfe. Oberst Georg Dialer ist verheiratet und Vater einer Tochter. 

Vorarlberg
20.02.2026 13:45
Vorarlberg
