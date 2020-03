Bundesheer lehrt Kampf gegen Killer und Piraten

Flintlock - das „Afrika-Manöver“

Insgesamt 1800 Soldaten aus 31 Nationen (von den USA über Norwegen bis Tunesien) nahmen an der Militärübung „Flintlock 2020“ in Westafrika teil. „Dieser Einsatz dient der Entwicklung von Kapazitäten afrikanischer Streitkräfte im Rahmen des internationalen Krisen- und Konfliktmanagements“, so Heeressprecher Robert Rauter. „Die wirksame Selbsthilfe vor Ort in den Krisenregionen Afrikas ist uns ein zentrales Anliegen“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).