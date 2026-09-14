Deutscher Alpinist stürzte 100 Meter in die Tiefe

Absturz an einer Stelle mit Seilversicherung

Der Verunfallte wurde von der Flugrettung „Martin 8“ geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Weitere Erhebungen am Sonntag ergaben, dass der Melder und sein Freund mit dem Verunfallten, welchen sie vorher nicht gekannt hatten, vom Gipfel abstiegen. Der Deutsche ging als Erster und trat bei einer abschüssigen, mit einer Seilversicherung versehenen Stelle, ins Leere und stürzte in weiterer Folge ca. 100 Meter über steiles und felsiges Gelände ab.