Bosnisches Ehepaar bei Frontalem schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der Ennstalbundesstraße bei Pruggern ein schwerer Unfall ereignet. Vier Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, eine Frau wurde im Auto eingeklemmt.
Um 1.43 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Feuerwehren (Pruggern, Gröbming, Stein/Enns) zur B 320, der Ennstalbundesstraße, alarmiert.
Ein Mann war mit seinem Prietschenwagen von Schladming Richtung Gröbming unterwegs, als er laut Polizei bei Pruggern plötzlich auf die andere Fahrbahnseite geraten ist. Dort war gerade ein bosnisches Ehepaar in seinem Pkw samt Anhänger von Gröbming Richtung Schladming unterwegs. Es kam zu einer frontalen Kollision.
Beifahrerin von Feuerwehr aus Auto befreit
Dabei wurde das Ehepaar schwer verletzt. Die eingeklemmte Frau musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Insassen des Unfallfahrzeugs wurden leicht verletzt. Alle vier Personen wurden ins DKH Schladming gebracht.
Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Bis 3.35 Uhr bestand eine Straßensperre. Drei Feuerwehren, sechs Einsatzfahrzeuge, ein Notarzt, drei Rettungsfahrzeuge und drei Polizeistreifen waren vor Ort.
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