Bosnisches Ehepaar bei Frontalem schwer verletzt

Ein Mann war mit seinem Prietschenwagen von Schladming Richtung Gröbming unterwegs, als er laut Polizei bei Pruggern plötzlich auf die andere Fahrbahnseite geraten ist. Dort war gerade ein bosnisches Ehepaar in seinem Pkw samt Anhänger von Gröbming Richtung Schladming unterwegs. Es kam zu einer frontalen Kollision.