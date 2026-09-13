Sieger kommt als Fliegenschwarm ins Ziel

„Da konnte ich gar nicht aufgeben“

Besonders angetan war der Engländer von der Stimmung entlang der Strecke. „Die Zuschauer feuerten wirklich alle Läufer an, da kann man gar nicht aufgeben“, zeigte sich der Sieger begeistert. Gerade bei einem Marathon kann die Unterstützung von außen entscheidend sein. Die Strecke durch die Wachau ist zwar flach, 42 Kilometer bleiben aber 42 Kilometer. Der Kurs führt zunächst von Emmersdorf flussaufwärts bis Weitenegg. Dort wird eine Schleife gelaufen, ehe es wieder donauabwärts auf der B3 über Spitz Richtung Krems geht.