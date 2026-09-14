Freude über Unterstützung nach Föhrenwaldbränden

2 Schecks über 10.000 Euro

Seitens der Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland überlegte man sich, wie man diesen unermüdlichen Einsatz, die Professionalität und den Dienst an der Gemeinschaft würdigen könnte. Erst wollte man einzelne Feuerwehren mit einer Spende unterstützen, dann entschloss man sich die beiden Bezirksfeuerwehrkommandos Neunkirchen und Wiener Neustadt mit jeweils einem Spendenscheck über 10.000 Euro bedacht. Die beiden Kommandanten Karl-Heinz Greiner und Mario Lukas freuten sich sehr darüber.