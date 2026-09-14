Freude über Unterstützung nach Föhrenwaldbränden

Unermüdlicher Einsatz und Dienst an der Gemeinschaft – wie zuletzt bei den beiden Föhrenwaldbränden – dafür bedanken sich die Direktoren der Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland mit einer 20.000-Euro-Spende bei den Florianis der Bezirke Neunkirchen, Wr. Neustadt.
Die beiden Brände im Föhrenwald bei St. Eygden im Steinfelde hielten im August die ganze Region in Atem und forderten den Florianis schier alles ab. Unter schwersten Bedingungen mussten bis zu 600 Kameraden erst die Flammen eindämmen und dann Glutnester aufstöbern, Brandwache halten, um dann endlich „Brand Aus“ geben zu können. Hochexplosive Relikte stellen nach wie vor eine Gefahr dar (die „Krone“ berichtete ausführlich).
Explosion in Pyrotechnik-Betrieb
Dem nicht genug sorgte auch noch ein Feuer samt Explosion und Evakuierung bei einem Betrieb aus der Pyrotechnik-Branche in Winzendorf, Bezirk Wiener Neustadt, für einen neuerlichen Großeinsatz.
2 Schecks über 10.000 Euro
Seitens der Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland überlegte man sich, wie man diesen unermüdlichen Einsatz, die Professionalität und den Dienst an der Gemeinschaft würdigen könnte. Erst wollte man einzelne Feuerwehren mit einer Spende unterstützen, dann entschloss man sich die beiden Bezirksfeuerwehrkommandos Neunkirchen und Wiener Neustadt mit jeweils einem Spendenscheck über 10.000 Euro bedacht. Die beiden Kommandanten Karl-Heinz Greiner und Mario Lukas freuten sich sehr darüber.
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