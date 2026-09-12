Wanderin (50) stürzte 100 Meter über Steilhang ab

Schwer verletzt wurde eine Bergsteigerin (50) bei einem Absturz im Bereich Brennerspitze in Neustift im Stubaital in Tirol. Ihr Ehemann musste das Drama mit ansehen.
Am Samstag gegen 12.20 Uhr rutschte eine 50-jährige Österreicherin bei einer Bergtour im Bereich Brennerspitze in Neustift im Stubaital aus und stürzte in der Folge 70 bis 100 Meter steiles, mit Gras bewachsenes Gelände ab.
Dabei zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Ihr Gatte setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde mit Unterstützung der Bergrettung vom Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.