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Nach Feuer in „Geisterhaus“: Ursache wohl gefunden

Tirol
13.09.2026 16:00
Feuerwehrleute aus Rum und Thaur rückten zur Brandbekämpfung an.
Feuerwehrleute aus Rum und Thaur rückten zur Brandbekämpfung an.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein Brand in einem derzeit ungewohnten Haus in Rum bei Innsbruck forderte am Samstag die Einsatzkräfte. Am Sonntag waren dann die Brandermittler am Zug. Die Ursache für das Feuer dürfte gefunden seien. 

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Passanten hatte am Samstag gegen 19 Uhr den dichten Rauch bemerkt, der aus einem Wohnhaus bei der Haller Straße in Rum quoll. Sie setzten umgehend einen Notruf ab und sahen im Haus nach, ob sich möglicherweise noch Personen darin aufhielten. Zum Glück hielt sich aber niemand in dem Gebäude auf. 

Die Rauchsäule war weithin sichtbar.
Die Rauchsäule war weithin sichtbar.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)

Die Feuerwehren aus Rum und Thaur eilten zum Einsatzort und konnten das Feuer eindämmen. Es war im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen. Die Ursache? Vorerst unklar. 

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Am Sonntag rückten Brandermittler an und nahmen das Gebäude unter die Lupe. Am Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass die Brandursache wohl gefunden ist. „Der Brand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Deckenleuchte im Dachstuhl ausgegangen“, heißt es bei der Polizei. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer ausgelöst haben. 

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