Nach Feuer in „Geisterhaus“: Ursache wohl gefunden

Am Sonntag rückten Brandermittler an und nahmen das Gebäude unter die Lupe. Am Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass die Brandursache wohl gefunden ist. „Der Brand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Deckenleuchte im Dachstuhl ausgegangen“, heißt es bei der Polizei. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer ausgelöst haben.