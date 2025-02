„Im Actiongenre weißt du, wofür du Gage bekommst“

Actionheld „Reacher“ nach der Bestsellervorlage von Lee Child begeistert in mehr als 240 Ländern, wo man sehnsüchtig auf die dritte Staffel wartet, die heute, Donnerstag, startet. Die „Krone“ sprach Hauptdarsteller Alan Ritchson über den anstrengenden Dreh: „Es gibt in der neuen Staffel einen großen Kampf, an dem wir drei Wochen gedreht haben. Jeder dieser Tage war der schlimmste meines Lebens. Einige Szenen wurden im Wasser mit einer riesigen Wellenmaschine gedreht. Das war die härteste Arbeit, die ich je gemacht habe. Ich glaube, meine Seele hat für ein paar Minuten meinen Körper verlassen“, scherzt er. Dafür liebe er aber auch das Action-Genre: „Da weißt du einfach, wofür du deine Gage bekommst. Ich mag es, mir die Hände schmutzig zu machen.“