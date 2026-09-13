Wir laden Sie auf einen Kaffee oder Matcha ein!

Was gibt es Schöneres, als mit einer frischen Tasse Kaffee, Matcha oder Ube und den aktuellsten Nachrichten in den Sonntag zu starten? Genau dafür sorgen die „Krone“ und das Espressomobil. Dieses Mal vor der Votivkirche!
Die „Krone“-Kaffeetour mit den Espressomobil geht weiter. Am Sonntag macht sie von 9.30 bis 15 Uhr im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche halt.
Bei einer frisch gebrühten Tasse Kaffee, einem eleganten Matcha Latte oder dem Trendgetränk „Ube“ lässt sich gemütlich in der „Krone“ schmökern. Für unsere Leser sind diese Köstlichkeiten bereits reserviert – heiß oder kalt serviert. Also vorbeikommen, Krone lesen und genießen.
Wir laden Sie außerdem ein, das „Krone“-Digital vier Wochen zu testen. Wir freuen uns auf Sie.
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