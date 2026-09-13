Zehn Tage Gaude und G‘schäfte unter der Freyung

Königsfrieden durch das Holzschwert

Diese Freyung soll fairen Handel und Königsfrieden, also den Schutz von Leib, Leben und Habe, garantieren – seit dem Jahr 1362, als Herzog Rudolf der Stadt das Marktprivileg verlieh. Zwei Wochen vor und zwei Wochen nach Michaeli – das war die Zeit, in der dieser Markt in St. Veit abgehalten werden durfte. Und das gilt heute noch, denn Michaeli ist am 29. September – übrigens der Tag, an dem einst mit dem Bierbrauen begonnen wurde, war doch die Hitze des Sommers vorbei.