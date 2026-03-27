Hollywoodstar ungefiltert ++ Harter Weg zur Ikone

Denise Richards überrascht mit Ehrlichkeit: Die 55‑Jährige bricht offen mit dem Stigma rund um Schönheits-OPs. Außerdem: Lady Gaga feiert Geburtstag – wir machen einen Blick auf ihren Weg zum weltweiten Pop‑Phänomen. Und: Ein heimischer Entertainer nimmt sich kein Blatt vor den Mund! Dies und mehr sehen Sie in den Society-News der Woche.