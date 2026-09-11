Im Tunnel auf Gegenfahrbahn: Auto kracht gegen Bus

Schreckmoment auf der B178 Loferer Straße im Tiroler Unterland: In einem Tunnel kam es am frühen Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem voll besetzten Reisebus und einem Pkw. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Wegen des Crashs kam es zu einer zweistündigen Sperre.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Ein 68-jähriger Einheimischer war mit einem Reisebus auf der B178 von Hopfgarten kommend in Richtung Wörgl unterwegs. Insgesamt 48 Insassen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Bus, heißt es vonseiten der Polizei.
Zur selben Zeit kam eine 78-jährige Niederländerin mit ihrem Pkw aus der Gegenrichtung. Ihr Ehemann saß als Beifahrer im Wagen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Lenkerin plötzlich auf die Gegenfahrbahn.
Buslenker konnte nicht mehr reagieren
Der entgegenkommende Reisebus konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen. Die beiden Fahrzeuge streiften einander, wobei es zu einer leichten Kollision kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an den Fahrzeugen.
Tunnel für gesamten Verkehr gesperrt
Weil sich der Unfall im Tunnel ereignet hatte, wurde dieser sofort in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten liefen auf Hochtouren.
Für die Dauer der Aufräumarbeiten und die Entfernung der Unfallfahrzeuge blieb die Totalsperre aufrecht. Der Verkehr musste währenddessen über eine Umleitungsstrecke geführt werden.
Erst gegen 19.30 Uhr konnte der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Ursache, warum die Pkw-Lenkerin auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.
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