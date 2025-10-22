Vorteilswelt
„Zu sexy“?

Darum trägt Dakota Johnson so gerne Nacktkleider!

Society International
22.10.2025 10:58
Dakota Johnson, hier beim Caring For Women Dinner im September, trägt gerne freizügige Kleider.
Dakota Johnson, hier beim Caring For Women Dinner im September, trägt gerne freizügige Kleider.(Bild: APA/AFP/Leonardo MUNOZ)

Ob auf dem roten Teppich oder bei Events: Dakota Johnson sorgt immer wieder für Wow-Momente. Die Schauspielerin liebt elegante, transparente Kleider – und zeigt dabei jede Menge Stil und Selbstbewusstsein.

In der deutschen „Vogue“ spricht Johnson offen über ihre Liebe zu den sogenannten Nacktkleidern – und warum sie diese Looks so selbstverständlich trägt und sich keine Gedanken darüber macht, es könnte zu „sexy sein“.

„Fühle mich wunderschön“
Ihre ehrliche Meinung dazu: „Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch.“ Sie findet einfach, das ihr solche Kleider „manchmal gut stehen“.

Ob beim Zurich Film Festival oder der New Yorker Charity Gala ...
Ob beim Zurich Film Festival oder der New Yorker Charity Gala ...(Bild: EPA/ANDREAS BECKER)
... Dakota Johnson ist es „wirklich egal“, was die Leute über ihre Nackkleider denken.
... Dakota Johnson ist es „wirklich egal“, was die Leute über ihre Nackkleider denken.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

„Es macht Spaß“
Freilich erwische sie auch solche, die dann gar nicht gut an ihr aussehen.„Es hängt von der Form, der Verarbeitung, der Farbe und allem anderen ab. Wenn ich also ein schönes Kleid finde, in dem ich mich wohlfühle, dann möchte ich es natürlich tragen! Und es macht Spaß, ein sexy Kleid zu tragen.“

Ihr positives Körpergefühl hat die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith sich von ihrer Mutter abgeschaut, gesteht sie. „Meine Mutter hat uns beigebracht, wie man sich um seinen Körper kümmert und ihn liebt und dass unsere Körper schön sind. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für ein junges Mädchen, weil uns ständig gesagt wird, dass wir nicht gut genug sind“, sagte sie der „Vogue“.

