Darum trägt Dakota Johnson so gerne Nacktkleider!

Ob auf dem roten Teppich oder bei Events: Dakota Johnson sorgt immer wieder für Wow-Momente. Die Schauspielerin liebt elegante, transparente Kleider – und zeigt dabei jede Menge Stil und Selbstbewusstsein.
In der deutschen „Vogue“ spricht Johnson offen über ihre Liebe zu den sogenannten Nacktkleidern – und warum sie diese Looks so selbstverständlich trägt und sich keine Gedanken darüber macht, es könnte zu „sexy sein“.
„Fühle mich wunderschön“
Ihre ehrliche Meinung dazu: „Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch.“ Sie findet einfach, das ihr solche Kleider „manchmal gut stehen“.
„Es macht Spaß“
Freilich erwische sie auch solche, die dann gar nicht gut an ihr aussehen.„Es hängt von der Form, der Verarbeitung, der Farbe und allem anderen ab. Wenn ich also ein schönes Kleid finde, in dem ich mich wohlfühle, dann möchte ich es natürlich tragen! Und es macht Spaß, ein sexy Kleid zu tragen.“
Ihr positives Körpergefühl hat die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith sich von ihrer Mutter abgeschaut, gesteht sie. „Meine Mutter hat uns beigebracht, wie man sich um seinen Körper kümmert und ihn liebt und dass unsere Körper schön sind. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für ein junges Mädchen, weil uns ständig gesagt wird, dass wir nicht gut genug sind“, sagte sie der „Vogue“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.