Darum trägt Dakota Johnson so gerne Nacktkleider!

In der deutschen „Vogue“ spricht Johnson offen über ihre Liebe zu den sogenannten Nacktkleidern – und warum sie diese Looks so selbstverständlich trägt und sich keine Gedanken darüber macht, es könnte zu „sexy sein“.

„Fühle mich wunderschön“

Ihre ehrliche Meinung dazu: „Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch.“ Sie findet einfach, das ihr solche Kleider „manchmal gut stehen“.