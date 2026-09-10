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Höhere Parkgebühren

Der Hut brennt! Graz spart 30 Millionen Euro

Steiermark
10.09.2026 15:49
Gerade erst angelobt, muss Elke Kahr bereits massive finanzielle Einschnitte verkünden
Gerade erst angelobt, muss Elke Kahr bereits massive finanzielle Einschnitte verkünden(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Es fehlen Millionen, eine Haushaltssperre wurde schon verhängt. Vor einem Sondergemeinderat hat die Grazer Stadtkoalition aus KPÖ und Grünen nun einen ersten Sparplan vorgelegt: höhere Parkgebühren und weniger Personal sind nur zwei große Posten.

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Die Grazer Regierungs-Ära Kahr 2 steht zumindest finanziell unter keinem guten Stern! Die Stadt ist klamm, musste eine Haushaltssperre verhängen – und man fragt sich, ob dieses Desaster wirklich von heute auf morgen gekommen ist. Entsprechend scharf schießt die Opposition gegen Dunkelrot-Grün, trommelt nächste Woche zu einem Sondergemeinderat. Wie sehr der Hut in der Landeshauptstadt brennt, zeigt ein im Eiltempo geschnürtes Sparpaket, das KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber gestern präsentierte und am 24. September beschlossen wird.

Gekürzt werden soll an allen Ecken und Enden: In den Jahren 2027 und 2028 werden 25 Prozent der frei werdenden Magistratsstellen nicht nachbesetzt, die Zahl der Aufsichtsräte in städtischen Beteiligungen deutlich reduziert, Verfügungsmittel gestrichen.

Höhere Kosten kommen auf Grazer zu
Doch auch die Grazer müssen tiefer in die Tasche greifen, die Parkgebühren und der Kanalanschlussbeitrag werden erhöht. Indexierungen, die in Summe 6,3 Millionen Euro in die leeren Kassen spülen. Und: Bestehende Haushaltssperren werden dauerhaft wirksam. Sparvolumen in den nächsten zwei Jahren: 30 Millionen Euro.

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Man meine es also ernst mit der Sanierung der Stadtfinanzen, wollen Bürgermeisterin Elke Kahr und ihre Vize Judith Schwentner Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen.

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