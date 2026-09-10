Der Hut brennt! Graz spart 30 Millionen Euro

Die Grazer Regierungs-Ära Kahr 2 steht zumindest finanziell unter keinem guten Stern! Die Stadt ist klamm, musste eine Haushaltssperre verhängen – und man fragt sich, ob dieses Desaster wirklich von heute auf morgen gekommen ist. Entsprechend scharf schießt die Opposition gegen Dunkelrot-Grün, trommelt nächste Woche zu einem Sondergemeinderat. Wie sehr der Hut in der Landeshauptstadt brennt, zeigt ein im Eiltempo geschnürtes Sparpaket, das KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber gestern präsentierte und am 24. September beschlossen wird.