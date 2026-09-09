Graz: Opposition pocht auf Sondergemeinderat

Die trübe finanzielle Lage der Stadt Graz ist aktuell bestimmendes Thema im Rathaus. Die Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ, SPÖ und Neos wollen jetzt Klarheit schaffen und einen Sondergemeinderat erzwingen.
Haushaltssperre und ein plötzlich aufklaffendes Millionen-Loch, das sich keiner so recht erklären konnte oder schludriger Umgang mit Verfügungsmitteln – was die Finanzen angeht, hat sich die neue Grazer Stadtregierung aus KPÖ und Grünen in den letzten Tagen nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Nachdem zwischenzeitig sogar ein Misstrauensantrag gegen KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr im Raum gestanden war, will die geeinte Opposition jetzt einen Sondergemeinderat zum Thema erzwingen.
„Es braucht volle Transparenz“
Ein entsprechender Antrag wird am Donnerstag eingebracht, die Sondersitzung muss dann innerhalb einer Woche stattfinden.
„Jetzt braucht es volle Transparenz: keine Ablenkungsmanöver, kein Abschieben der Verantwortung und keine halbherzigen Sitzungen hinter verschlossenen Türen. Die Grazerinnen und Grazer haben Antworten verdient“, heißt es in einer Aussendung der Grazer ÖVP.
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