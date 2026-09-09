Graz: Opposition pocht auf Sondergemeinderat

Nachdem zwischenzeitig sogar ein Misstrauensantrag gegen KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr im Raum gestanden war, will die geeinte Opposition jetzt einen Sondergemeinderat zum Thema erzwingen.

„Es braucht volle Transparenz“

Ein entsprechender Antrag wird am Donnerstag eingebracht, die Sondersitzung muss dann innerhalb einer Woche stattfinden.