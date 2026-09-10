Neues jüdisches Kulturzentrum in Graz eröffnet

1,9 Millionen Euro hat es gekostet, das Land steuerte 1,25 Mio. Euro bei, die Stadt 660.000 Euro. Und so erfolgte die feierliche Eröffnung nicht nur im Beisein von Elie Rosen, Präsident der Kultusgemeinde, sondern auch von Landeschef Mario Kunasek, der betonte: „Jüdisches Leben hat seinen festen Platz in Graz, in unserer Gesellschaft“. Mit dabei waren auch Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Bürgermeisterin Elke Kahr und andere mehr.