Neues jüdisches Kulturzentrum in Graz eröffnet

Was lange währt, wird endlich gut: Am Donnerstagabend konnte das jüdische Kulturzentrum in Graz – nach langem Kampf um die Finanzierung – eröffnet werden. Eine Fotoausstellung dokumentiert jüdisches Leben.
1,9 Millionen Euro hat es gekostet, das Land steuerte 1,25 Mio. Euro bei, die Stadt 660.000 Euro. Und so erfolgte die feierliche Eröffnung nicht nur im Beisein von Elie Rosen, Präsident der Kultusgemeinde, sondern auch von Landeschef Mario Kunasek, der betonte: „Jüdisches Leben hat seinen festen Platz in Graz, in unserer Gesellschaft“. Mit dabei waren auch Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Bürgermeisterin Elke Kahr und andere mehr.
Das Kulturzentrum am David-Herzog-Platz soll jüdisches Leben in der steirischen Landeshauptstadt sichtbar machen und Raum für kulturellen Austausch schaffen. Es wurde benannt nach dem 1910 in Graz geborenen Geiger und Dirigenten Milton Franklin Weber. Er musste nach dem „Anschluss” Österreichs 1938 über Italien in die USA emigrieren, wo er seine musikalische und akademische Laufbahn fortsetzte.
Im Rahmen der Eröffnung wurde auch die Fotoausstellung des Künstlers Ouriel Morgensztern präsentiert, die Einblicke in jüdisches Leben gibt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.