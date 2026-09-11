„Würden Sie FPÖ-Chef zum Bürgermeister wählen?“

Die „Krone“ bittet die Wiener Stadträte sowie alle Parteichefs zum Interview. Im Mittelpunkt stehen Fragen, die die Stadt bewegen. Diesmal stellt sich ÖVP-Wien-Chef und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl unseren Fragen über Remigration, Schanigärten, Sebastian Kurz, und ob er FPÖ-Chef Nepp zum Bürgermeister macht, falls es eine blau-schwarze Mehrheit gäbe. Das und mehr lesen Sie heute in Ihrer „Kronen Zeitung“ sowie auf krone.at
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