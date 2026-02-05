Deutschförderbedarf in Wels ist besonders hoch

Am höchsten war der Anteil der Volksschulkinder, die wegen Problemen mit der Unterrichtssprache eine Deutschförderklasse oder -gruppe besuchen mussten, zuletzt mit über 25 Prozent in Wels. In Traun und Linz gab es im Schuljahr 2024/25 mit je 22 Prozent ebenfalls mehr „außerordentliche“ Schülerinnen und Schüler als in der Bundeshauptstadt, in Steyr (19) und den Landeshauptstädten Salzburg und Graz (je 18 Prozent) waren es geringfügig weniger. In den Landeshauptstädten Sankt Pölten und Innsbruck wurde zuletzt bei 16 Prozent der Volksschüler davon ausgegangen, dass sie dem Regelunterricht voraussichtlich ohne besondere Förderung nicht folgen können. In Villach und Bregenz waren es 13 Prozent.