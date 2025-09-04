Hirtenkinder starten bei Prachtwetter auf Alm

Für die Inszenierung „Der blinde Hirte“ – eine Wiederaufnahme mit neuen Akzenten – schlüpfen 17 Kinder in Hirtengewänder. Sieben davon fügen sich zum allerersten Mal ein und saugen den Zauber des Neuen geradezu auf. Darunter ist Barbara Neureiter aus Forstau, mit ihren sieben Jahren die jüngste: „Jetzt bin ich ganz Hirtamadl“, meinte sie bei der Kostümanprobe am Mittwoch glücklich. Auch Marina Buchstätter, Philomena Greinz, Lara Illek, Lea Kniewasser, Valentina Költringer und Matthias Leymüller singen und musizieren zum ersten Mal im Großen Festspielhaus.