Klares Ziel des Landes: Die Wasserquellen schützen

Trotz dieser außergewöhnlichen Trockenheit war und ist die Wasserversorgung durch unsere Gemeinden und Verbände gewährleistet. Punktuell gab es Engpässe in Streulagen, vor allem im ländlichen Raum. Einige Gemeinden haben deshalb zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Massive Einbußen gibt es in der Landwirtschaft, sie treffen aber nicht nur die Bauern, sondern ebenso die Versorgungssicherheit für die gesamte Gesellschaft.