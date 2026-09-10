Klares Ziel des Landes: Die Wasserquellen schützen

Mit einer äußerst ausgeklügelten Wasserstrategie will Niederösterreichs Landes-Vize Pernkopf in jeder Hinsicht unser kostbares Nass zähmen und bewahren.
Trinkbares Nass sichern und die Versorgung stärken sowie Regentropfen dort halten, wo sie fallen! Mit diesen Eckpfeilern geht das Land Niederösterreich jetzt angeführt in die Wasserschutz-Offensive. Dazu trommelte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, auch zuständiger Landesrat für Katastrophenschutz sämtliche verfügbare Experten zusammen.
Niedrige Grundwasserpegel
Der wohl allen Bürgern bekannte Hintergrund: Die vergangenen zwölf Monate waren die trockensten seit Beginn der Messgeschichte vor 176 Jahren. Seit Jahresbeginn liegen die Niederschlagsmengen um 30 bis 60 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. 91 Prozent der Grundwassermessstellen weisen niedrige oder sehr niedrige Werte auf. Auch bei 88 Prozent der Oberflächengewässer wie die Voralpenflüsse Traisen, Pielach und die Waldviertler Bachparadiese sind die Wasserstände derzeit sehr niedrig.
Trotz dieser außergewöhnlichen Trockenheit war und ist die Wasserversorgung durch unsere Gemeinden und Verbände gewährleistet. Punktuell gab es Engpässe in Streulagen, vor allem im ländlichen Raum. Einige Gemeinden haben deshalb zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Massive Einbußen gibt es in der Landwirtschaft, sie treffen aber nicht nur die Bauern, sondern ebenso die Versorgungssicherheit für die gesamte Gesellschaft.
Glasklarer Auftrag für die sprudelnde Zukunft im weiten Land: Feuchte Ressourcen mit allem Nachdruck schützen und das noch plätschernde Wasser sinnvoll und in jeder nur erdenklichen Hinsicht nützen!
Bodenbonus und Schwammstadt-Prinzip
Mit dem NÖ Bodenbonus unterstützen wir Gemeinden bei der Entsiegelung nach dem Schwammstadt-Prinzip. 45 Projekte werden bereits umgesetzt. In Tulln, Amstetten und anderen Gemeinden sind Projekte fertiggestellt, in Melk erfolgt im Herbst der Spatenstich für das nächste beeindruckende Ökopionier-Projekt.
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