Jen Aniston lässt Ben Affleck für Tom Brady sitzen

„Friends“-Star Matt LeBlanc hat gleich zu Beginn des Spots einen frechen Kommentar über die „genialen“ Kellner-Qualitäten von Ben Affleck auf Lager, bevor „Prinz von Bel Air“-Star Alfonso Ribeiro nachfragte: „Hast du nicht eine Freundin?“ Affleck schreit daraufhin – in einer Anspielung auf „Friends“: „Wir machen eine Pause! Ich brauche sie nicht, ich habe alles, was ich brauche, hier bei Dunkin’.“