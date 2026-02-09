Jen Aniston lässt Ben Affleck für Tom Brady sitzen

Dieser Super-Bowl-Werbespot ist Nostalgie pur! Denn für ein schräges Remake von „Good Will Hunting“ versammelte Ben Affleck jede Menge 90er-Sitcom-Stars um sich. Und dann schaute sogar noch Jennifer Aniston rein – und sorgt für eine große Überraschung!
Es ist Ben Afflecks vierter Werbespot für Dunkin‘ Donut, aber eindeutig der mit dem größten Kultpotenzial! Der Hollywoodstar verwandelte sich nämlich für den diesjährigen Super-Bowl-Spot der US-Kaffeekette in eine Sitcom-Version von Will Hunting, der Kultrolle von Kumpel Matt Damon, und bekam dafür auch noch jede Menge Unterstützung.
Bessere Version von „Good Will Hunting“
„Vor dem Film gab es eine viel bessere Version von ,Good Will Hunting‘ als Sitcom mit einem echten Genie in der Hauptrolle und einigen anderen Schauspielern“, wird in dem Werbefilmchen angeteasert, bevor Affleck mit blonder Matt-Damon-Gedächtnisfrisur ins Bild kommt.
Und tatsächlich strotzt der Clip nicht nur vor bekannten Stars aus alten 90er-Jahre-Sitcoms, sondern auch vor lustigen Gags aus den bekanntesten Kultserien. So ist etwa „Seinfeld“-Star Jason Alexander ebenfalls mit an Bord wie „Steve Urkel“ Jaleel White, der mit „Alle unter einem Dach“ zur Kultfigur wurde.
„Friends“-Star Matt LeBlanc hat gleich zu Beginn des Spots einen frechen Kommentar über die „genialen“ Kellner-Qualitäten von Ben Affleck auf Lager, bevor „Prinz von Bel Air“-Star Alfonso Ribeiro nachfragte: „Hast du nicht eine Freundin?“ Affleck schreit daraufhin – in einer Anspielung auf „Friends“: „Wir machen eine Pause! Ich brauche sie nicht, ich habe alles, was ich brauche, hier bei Dunkin’.“
Aniston mit „Rachel-Haircut“
Und wer könnte Afflecks Ex-Flamme besser darstellen, als Jennifer Aniston! Die schaut plötzlich beim Schaufenster herein. Stilecht gestylt mit ihrem „Rachel-Haircut“!
Und dann die Überraschung: Aniston holt niemand Geringeres als Tom Brady ins Bild, nur um zu erklären: „Wie findest du den? Also, das ist mein neuer Freund!“ Die Reaktion von Affleck und den anderen auf diese Enthüllung? Ein Achselzucken und ein: „Good Will Dunkin‘.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.