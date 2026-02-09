Vorteilswelt
Nostalgie pur!

Jen Aniston lässt Ben Affleck für Tom Brady sitzen

Society International
09.02.2026 09:50
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dieser Super-Bowl-Werbespot ist Nostalgie pur! Denn für ein schräges Remake von „Good Will Hunting“ versammelte Ben Affleck jede Menge 90er-Sitcom-Stars um sich. Und dann schaute sogar noch Jennifer Aniston rein – und sorgt für eine große Überraschung!

Es ist Ben Afflecks vierter Werbespot für Dunkin‘ Donut, aber eindeutig der mit dem größten Kultpotenzial! Der Hollywoodstar verwandelte sich nämlich für den diesjährigen Super-Bowl-Spot der US-Kaffeekette in eine Sitcom-Version von Will Hunting, der Kultrolle von Kumpel Matt Damon, und bekam dafür auch noch jede Menge Unterstützung.

Bessere Version von „Good Will Hunting“
„Vor dem Film gab es eine viel bessere Version von ,Good Will Hunting‘ als Sitcom mit einem echten Genie in der Hauptrolle und einigen anderen Schauspielern“, wird in dem Werbefilmchen angeteasert, bevor Affleck mit blonder Matt-Damon-Gedächtnisfrisur ins Bild kommt.

Ben Affleck versammelte die Kultstars der 90er-Sitcoms für eine Super-Bowl-Werbung um sich!
Ben Affleck versammelte die Kultstars der 90er-Sitcoms für eine Super-Bowl-Werbung um sich!(Bild: youtube.com/@Dunkin-Donuts)

Und tatsächlich strotzt der Clip nicht nur vor bekannten Stars aus alten 90er-Jahre-Sitcoms, sondern auch vor lustigen Gags aus den bekanntesten Kultserien. So ist etwa „Seinfeld“-Star Jason Alexander ebenfalls mit an Bord wie „Steve Urkel“ Jaleel White, der mit „Alle unter einem Dach“ zur Kultfigur wurde.

„Friends“-Star Matt LeBlanc hat gleich zu Beginn des Spots einen frechen Kommentar über die „genialen“ Kellner-Qualitäten von Ben Affleck auf Lager, bevor „Prinz von Bel Air“-Star Alfonso Ribeiro nachfragte: „Hast du nicht eine Freundin?“ Affleck schreit daraufhin – in einer Anspielung auf „Friends“: „Wir machen eine Pause! Ich brauche sie nicht, ich habe alles, was ich brauche, hier bei Dunkin’.“

Aniston mit „Rachel-Haircut“
Und wer könnte Afflecks Ex-Flamme besser darstellen, als Jennifer Aniston! Die schaut plötzlich beim Schaufenster herein. Stilecht gestylt mit ihrem „Rachel-Haircut“!

Jennifer Aniston trägt wieder den „Rachel-Haircut“ und ist jetzt mit Tom Brady „fix zamm“.
Jennifer Aniston trägt wieder den „Rachel-Haircut“ und ist jetzt mit Tom Brady „fix zamm“.(Bild: Screenshot youtube.com/@Dunkin-Donuts)

Und dann die Überraschung: Aniston holt niemand Geringeres als Tom Brady ins Bild, nur um zu erklären: „Wie findest du den? Also, das ist mein neuer Freund!“ Die Reaktion von Affleck und den anderen auf diese Enthüllung? Ein Achselzucken und ein: „Good Will Dunkin‘.“

