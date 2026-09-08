Steirer traf Lebensretter nach dreijähriger Suche!

2023 erlitt Peter Bauer im Urlaub einen Kreislaufzusammenbruch. Ein Krankenpfleger rettete ihm das Leben. Jetzt konnte er seinem Schutzengel endlich persönlich Danke sagen.
Die Sonne scheint, Peter Bauer sitzt samt Familie in einer Strandbar in Lignano. Plötzlich versagt sein Kreislauf. Er wird bewusstlos, sein Kopf kippt, die Zunge rutscht nach hinten und verschließt die Atemwege. Vor drei Jahren, am 8. September 2023, hat Bauer in diesem Moment großes Glück. Nur wenige Tische entfernt sitzt ein Krankenpfleger, der den Ernst der Lage erkennt. Er eilt zu Hilfe. „Als er wieder durchgeatmet hat und zu Bewusstsein gekommen ist, ist das auch für mich ein tolles Gefühl gewesen“, sagt der Krankenpfleger heute.
Doch damals geht in der Hektik ein Kontaktaustausch unter. Bauer erzählt zu Hause in der Steiermark seine Geschichte immer wieder in Bekanntenkreisen – und hofft, seinen Retter zu finden. Er weiß nur, dass der Mann ebenfalls Steirer ist und auf einer Lungenintensivstation arbeitet.
Happy End nach drei Jahren
Auch Tanja Baldasty, die am LKH-Universitätsklinikum Graz tätig ist, erfährt davon und beginnt, ein Netzwerk aus Kollegen zu aktivieren. Die Geschichte verbreitet sich bis zum LKH-Standort Enzenbach, wo ein Name fällt: Christoph Krammer. Anfang Juli telefonieren Krammer und Bauer zum ersten Mal: „Es war ein sehr emotionales Gespräch. Ich konnte ihm endlich persönlich sagen, wie dankbar ich ihm bin und dass ich ihm mein Leben verdanke!“ Ein Treffen fand inzwischen auch schon statt – Happy End nach drei Jahren!
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