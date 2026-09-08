Steirer traf Lebensretter nach dreijähriger Suche!

Happy End nach drei Jahren

Auch Tanja Baldasty, die am LKH-Universitätsklinikum Graz tätig ist, erfährt davon und beginnt, ein Netzwerk aus Kollegen zu aktivieren. Die Geschichte verbreitet sich bis zum LKH-Standort Enzenbach, wo ein Name fällt: Christoph Krammer. Anfang Juli telefonieren Krammer und Bauer zum ersten Mal: „Es war ein sehr emotionales Gespräch. Ich konnte ihm endlich persönlich sagen, wie dankbar ich ihm bin und dass ich ihm mein Leben verdanke!“ Ein Treffen fand inzwischen auch schon statt – Happy End nach drei Jahren!