Topfavoritin Sabalenka zittert sich ins Halbfinale

Die topgesetzte Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist bei den US Open in New York als erste Spielerin in das Halbfinale eingezogen.
Die Belarussin bezwang die tschechische Wimbledon-Siegerin Linda Noskova am Dienstag nach hartem Kampf 7:6(1), 3:6, 7:6(7) und wahrte damit ihren Status als Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Im Semifinale trifft Sabalenka auf Jessica Pegula oder deren US-Landsfrau Emma Navarro.
Gegen Noskova lag Sabalenka im entscheidenden Satz mit einem Break zurück, bevor sie sich nach 2:22 Stunden im Match-Tiebreak doch noch durchsetzte.
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