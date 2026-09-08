Topfavoritin Sabalenka zittert sich ins Halbfinale

Die Belarussin bezwang die tschechische Wimbledon-Siegerin Linda Noskova am Dienstag nach hartem Kampf 7:6(1), 3:6, 7:6(7) und wahrte damit ihren Status als Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Im Semifinale trifft Sabalenka auf Jessica Pegula oder deren US-Landsfrau Emma Navarro.