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Kindergarten-Ausbau: Steiermark bleibt Letzter

Steiermark
07.09.2026 08:15
Rund um die Kinderbetreuung gibt es oft politischen Streit (Symbolbild):
Rund um die Kinderbetreuung gibt es oft politischen Streit (Symbolbild):(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Der Ausbau der Kinderbetreuung geht vielen in der Steiermark zu langsam vor sich. Laut aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums holt die Grüne Mark Millionen vom Bund nicht ab – doch beim FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann beruhigt man. 

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Lässt die Steiermark Millionen aus dem Finanzausgleich für die Kinderbetreuung liegen? Wie im Vorjahr weist eine Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums an die Grünen unser Bundesland als Schlusslicht aus. Fast 76 Prozent der für den Ausbau an Plätzen zur Verfügung stehenden Mitteln seien nicht abgeholt worden, in Summe handle es sich um 30 bis 40 Millionen Euro (für den Zeitraum 2022 bis 2027), so die grüne Familiensprecherin im Nationalrat, Barbara Neßler. „Mit dem Geld könnten mehr als 500 Sprachförderkräfte oder anderes Fachpersonal angestellt werden.“ Auch im Burgenland und in Kärnten sind mehr als 50 Prozent der Mittel noch nicht abgeholt, Vorarlberg und Niederösterreich liegen hingegen fast bei 100 Prozent. 

Von einem Skandal spricht prompt auch die steirische SPÖ. „Während Eltern händeringend nach Betreuungsplätzen suchen, holt die Landesregierung fertig bereitgestellte Millionen aus Wien nicht ab. Diese Regierung braucht endlich ein Konzept, um die Mittel so schnell wie möglich in die Steiermark zu holen“, fordert Parteichef Max Lercher. 

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Verzögerung in der Steiermark
Bei Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) argumentiert man wie im Vorjahr: In der Steiermark werden die Zuschüsse erst nach Abschluss der Projekte ausbezahlt, daher die Verzögerung. Man habe aber bis Ende 2027 Zeit und sei auf einem guten Weg. 

Damit das meiste Geld des Bundes aber tatsächlich von den Gemeinden abgeholt wird, hat das Land die eigenen Zuschüsse für die Errichtung von Kinderkrippen nun erhöht – von 30.000 auf 150.000 Euro pro Gruppe. Auch für alterserweiterte Gruppen gibt’s mehr Geld. Anträge können von 21. bis 25. September eingebracht werden.

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