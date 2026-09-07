Kindergarten-Ausbau: Steiermark bleibt Letzter

Lässt die Steiermark Millionen aus dem Finanzausgleich für die Kinderbetreuung liegen? Wie im Vorjahr weist eine Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums an die Grünen unser Bundesland als Schlusslicht aus. Fast 76 Prozent der für den Ausbau an Plätzen zur Verfügung stehenden Mitteln seien nicht abgeholt worden, in Summe handle es sich um 30 bis 40 Millionen Euro (für den Zeitraum 2022 bis 2027), so die grüne Familiensprecherin im Nationalrat, Barbara Neßler. „Mit dem Geld könnten mehr als 500 Sprachförderkräfte oder anderes Fachpersonal angestellt werden.“ Auch im Burgenland und in Kärnten sind mehr als 50 Prozent der Mittel noch nicht abgeholt, Vorarlberg und Niederösterreich liegen hingegen fast bei 100 Prozent.