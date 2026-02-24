Linzer KUK hat nun doch Gewaltambulanz bekommen

Langfristig ist ein Zentrum geplant

Am 14. Jänner war es dann so weit: Im KUK wurde die Gewaltambulanz gestartet. Sie ist als zentrale Anlaufstelle auch für die anderen Krankenhäuser konzipiert, soll langfristig zu einem Zentrum für die klinisch-forensische Versorgung ausgebaut werden. Derzeit ist die neue Einrichtung in der Unfallambulanz untergebracht. Eine speziell ausgebildete „Forensic Nurse“ steht vorerst an zwei, ab März an vier Tagen zur Verfügung. Sie unterstützt Betroffene, arbeitet mit einem Gerichtsmediziner bei der Spurensicherung zusammen und sensibilisiert das Personal im Umgang mit Gewaltopfern. „Unser Ziel ist es, Betroffenen rasch und niederschwellig Hilfe anzubieten, unabhängig davon, ob eine Anzeige erfolgt“, sagt Monika Kern, Leiterin der Klinischen Sozialarbeit im KUK.