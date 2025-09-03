Salma Hayek stößt im Bikini auf 59. Geburtstag an

Prost und Happy Birthday! Salma Hayek stieß auf ihren 59. Geburtstag an – stilecht im feuerroten Bikini auf einer Jacht!
Es ist schon längst eine liebgewonnene Tradition und so feierte Salma Hayek auch in diesem Jahr ihren Geburtstag wieder im sexy Bikini. Zum 59er sollte es ein feuerrotes Modell sein, das nicht farblich auf ihren Geburtstagsdrink in der Hand, sondern auch auf den atemberaubenden Sonnenuntergang im Hintergrund abgestimmt war.
„Prost an euch alle“
Zu dem sexy Schnappschuss zum Jubiläum schrieb Hayek an ihre Fans: „59 Trips um die Sonne und immer noch tanzend. Prost an euch alle und danke für die Liebe.“
Sehen Sie hier das Geburtstagsposting von Salma Hayek:
Bei diesen atemberaubenden Kurven war es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Kommentarspalte neben Hayeks Bikini-Posting innerhalb weniger Stunden mit Komplimenten und Glückwünschen überquoll.
„Ich möchte deinen Ausweis sehen ...“
„Du bist Feuer!! Du bist Energie! Alles Gute zum Geburtstag, Salmita. Ich hoffe, du bist sehr glücklich!“, jubelte ein Fan. „Ich möchte deinen Ausweis sehen, weil ich dein Alter nicht glaube“, fügte ein anderer hinzu.
Und während einer schwärmte, die Schauspielerin sei eine „sexy Göttin“, meinte einer: „Alles Gute zum Geburtstag!! 59 sieht fantastisch an dir aus!“
Großes Bikini-Cover mit 58
Wie fantastisch Hayek im Bikini aussieht, davon können sich die Fans nicht nur regelmäßig auf Instagram ein Bild machen. Im Mai war die Mexikanerin auch in hotter Bademode auf dem Cover der „Swimsuit Issue“ der „Sports Illustrated“ zu sehen.
Eine große Ehre, wie sie verriet: „Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde darin mit 58 Jahren zu sehen sein, hätte ich ihn ins Irrenhaus geschickt, aber die Welt hat sich geändert und das ist wirklich aufregend.“
