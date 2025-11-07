Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftige Vorwürfe

AfD soll heikle Militär-Infos für Putin sammeln

Außenpolitik
07.11.2025 18:24
Eine Partei, die für einen fremden Staat Informationen sammelt? Genau das wird der AfD in ...
Eine Partei, die für einen fremden Staat Informationen sammelt? Genau das wird der AfD in Deutschland derzeit vorgeworfen.(Bild: © Simon Lehmann - PhotoGranary)

Um die deutsche AfD ist wieder einmal eine hitzige Debatte entbrannt. Mehrere Abgeordnete anderer Parteien werfen der Rechtspopulistenpartei vor, ihr parlamentarisches Fragerecht gezielt zu missbrauchen, um sicherheitsrelevante Informationen zu sammeln – möglicherweise zum Nutzen fremder Mächte, allen voran Russland.

0 Kommentare

Wie gleich mehrere deutsche Medien berichteten, soll die AfD innerhalb kurzer Zeit Dutzende Anfragen zu Bundeswehr-Transporten, Drohnenabwehr und kritischer Infrastruktur gestellt haben. CDU- und SPD-Politiker äußern etwa gegenüber dem „Spiegel“ den Verdacht, dass diese Anfragen systematisch aufeinander aufbauen und für ausländische Mächte von Interesse sein könnten.

Es geht um „militärisch sensible Informationen“
Der Verteidigungsausschuss-Vorsitzende Thomas Röwekamp (CDU) warnte, dass die Anfragen „nicht mit einem gerechtfertigten Frageinteresse“ erklärbar seien und „militärisch sensible Informationen“ beschaffen könnten. Auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) äußerte gegenüber „ntv“, die AfD könnte „eine Auftragsliste des Kreml“ abarbeiten.

Laut Maier stellen Abgeordnete wie Ringo Mühlmann allein an einem Tag mehrere Kleine Anfragen zu Drohnenabwehrsystemen – inklusive Schulungen der Einsatzkräfte – was bei den Behörden enormen personellen Aufwand erzeugt. Ähnliche Bedenken äußern im „Spiegel“ SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese und hochrangige Militärs, die eine abgestimmte Strategie hinter den Anfragen vermuten.

AfD spricht von „bodenloser Frechheit“
Die AfD weist die Vorwürfe vehement zurück. Parteichef Tino Chrupalla bezeichnete die Verdachtsmomente als „bodenlose Frechheit“ und sprach von einer Kampagne der Koalitionsfraktionen, die AfD als Agenten Russlands darzustellen. Auch Markus Frohnmaier und Bernd Baumann verwiesen darauf, dass alle Anfragen öffentlich seien und nur demokratische Kontrollrechte der Regierung genutzt würden.

Problematische Personialien
Kritiker verweisen jedoch auf problematische Personalien und enge Kontakte der AfD zu Russland. Mehrere Abgeordnete, darunter Petr Bystron, Maximilian Krah und Markus Frohnmaier, sollen laut Medienberichten enge Verbindungen nach Russland pflegen. Bystron steht unter Ermittlungen wegen angeblicher Verbreitung russischer Propaganda, ein Krah-Mitarbeiter wurden wegen Spionage für China verurteilt.

Lesen Sie auch:
Einige AfD-Politiker wollten Dmitri Medwedew (Bild) in Russland treffen, wurden aber von der ...
„Lohnender Termin“
AfD-Politiker wollten Medwedew in Russland treffen
06.11.2025
Fast fünf Jahre Haft
Ex-AfD-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt
30.09.2025
Gesichert rechtsextrem
Kickl und der Kreml eilen der AfD-Spitze zu Hilfe
02.05.2025

Zudem werden regelmäßige Besuche in der russischen Botschaft und geplanter Moskau-Besuche von AfD-Abgeordneten dokumentiert.

Bisher gibt es keinen Beleg, dass die AfD im Auftrag Russlands handelt. Historische Fälle wie eine Kleine Anfrage im Bundestag, die offenbar durch den chinesischen Geheimdienst MSS beeinflusst wurde, zeigen jedoch, dass parlamentarische Anfragen von außen gesteuert werden könnten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
154.226 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.799 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.332 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Heftige Vorwürfe
AfD soll heikle Militär-Infos für Putin sammeln
Schutz der Grundrechte
Kritik an Eingriffen des Staates in Privatleben
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
„Dann wird er verhaftet“: So droht Trump Mamdani
Tourismusbranche bangt
Steuer bei Zuschlag zu Überstunden erhitzt Gemüter
Notenbank-Gehalt
Mahrers Doppelbezug laut Gutachten rechtskonform
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf