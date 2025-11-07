AfD soll heikle Militär-Infos für Putin sammeln

Wie gleich mehrere deutsche Medien berichteten, soll die AfD innerhalb kurzer Zeit Dutzende Anfragen zu Bundeswehr-Transporten, Drohnenabwehr und kritischer Infrastruktur gestellt haben. CDU- und SPD-Politiker äußern etwa gegenüber dem „Spiegel“ den Verdacht, dass diese Anfragen systematisch aufeinander aufbauen und für ausländische Mächte von Interesse sein könnten.