Misstrauensantrag gegen Elke Kahr ist vom Tisch

Die Haushaltsperre wenige Tage nach der Angelobung der neuen Grazer Stadtregierung sorgte in der Landeshauptstadt für gehörigen Polit-Wirbel. Die Opposition stellte zuletzt sogar einen Misstrauensantrag gegen KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr in den Raum. Daraus wird jetzt aber doch nichts.