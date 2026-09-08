Misstrauensantrag gegen Elke Kahr ist vom Tisch

Die Haushaltsperre wenige Tage nach der Angelobung der neuen Grazer Stadtregierung sorgte in der Landeshauptstadt für gehörigen Polit-Wirbel. Die Opposition stellte zuletzt sogar einen Misstrauensantrag gegen KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr in den Raum. Daraus wird jetzt aber doch nichts.
Wie berichtet, stand im Sog der Grazer Finanzturbulenzen – die klamme Stadt verhängte vor wenigen Tagen bekanntlich eine Haushaltssperre – auch ein Misstrauensantrag gegen KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr im Raum.
Entsprechende Gespräche wurden zuletzt zwischen den Oppositionsparteien geführt. Nun steht aber fest: Mangels Erfolgschancen ist dieses scharfe Mittel des Protests vom Tisch, wirklich gedroht haben will damit ohnehin niemand.
Vielmehr fordert der Grazer FPÖ-Stadtrat René Apfelknab eine Prüfung durch das Kontrollamt: „Wir wollen wissen, wie das 32-Millionen-Euro-Loch entstehen konnte und wer wann davon wusste.“ Eine Frage, die bei der Gemeinderatssitzung am 24. September aufs Tapet kommen soll.
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