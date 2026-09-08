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Naturlehrpfade als Alternative zur Bildschirmzeit

Kärnten
08.09.2026 16:00
Viele Besucher haben den Naturlehrpfad bereits erkundet.
Viele Besucher haben den Naturlehrpfad bereits erkundet.(Bild: Horst Zwischenberger)
Ob Pilz-, Jagd- oder Vogellehrpfad: Die Tafeln informieren über Flora und Fauna.
Ob Pilz-, Jagd- oder Vogellehrpfad: Die Tafeln informieren über Flora und Fauna.(Bild: Horst Zwischenberger)
Porträt von Marie Komposch
Porträt von Fabienne Meixner
Von Marie Komposch und Fabienne Meixner

In den Ferien verbringen viele Jugendliche ihre Zeit am Smartphone und vernachlässigen körperliche Aktivitäten. Auf den Naturpfaden in Seeboden am Millstätter See können Jung und Alt die frische Luft genießen.

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Die letzte Ferienwoche bietet den Schülern noch einmal ein paar Tage zum Durchschnaufen, bevor es nächste Woche wieder zurück in die Klassenzimmer geht. Viele junge Leute verbringen in den Ferien oft mehrere Stunden täglich am Handy. Die Bewegung kommt häufig zu kurz. Wer noch nicht weiß, wie er die verbleibende Zeit nutzen soll, kann sich in Seeboden am Millstätter See in der Natur weiterbilden.

Kinder und Jugendliche können diese Plätze nutzen, um Frischluft zu schnappen und ihr Wissen zu erweitern. „Wir haben auch einen Barfußweg integriert, damit die Kinder bewusster lernen, mit ihren Füßen die Welt zu erkunden“, erzählt Horst Zwischenberger, Gemeindevorstand der Marktgemeinde Seeboden.

Natur erleben mit allen Sinnen
Fakten rund um die Natur werden über die vorhandenen Info-Tafeln vermittelt. Die Themen reichen von der Artenvielfalt an Vögeln und Insekten über Wildobst bis hin zum Jagd- und Wildtier Naturlehrpfad. „Wir haben auch Sitzgelegenheiten für Auditorien, die man für Lehreinheiten nutzen kann“, so Zwischenberger. Schulen und Kindergärten nutzen auch diese Angebote bereits. Das Integrationszentrum Seebach binde auch die Lehrpfade in ihre Freizeitgestaltung ein. Die Wege sind für Jung und Alt frei zugänglich.

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