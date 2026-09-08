Naturlehrpfade als Alternative zur Bildschirmzeit

Die letzte Ferienwoche bietet den Schülern noch einmal ein paar Tage zum Durchschnaufen, bevor es nächste Woche wieder zurück in die Klassenzimmer geht. Viele junge Leute verbringen in den Ferien oft mehrere Stunden täglich am Handy. Die Bewegung kommt häufig zu kurz. Wer noch nicht weiß, wie er die verbleibende Zeit nutzen soll, kann sich in Seeboden am Millstätter See in der Natur weiterbilden.