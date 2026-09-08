Naturlehrpfade als Alternative zur Bildschirmzeit

In den Ferien verbringen viele Jugendliche ihre Zeit am Smartphone und vernachlässigen körperliche Aktivitäten. Auf den Naturpfaden in Seeboden am Millstätter See können Jung und Alt die frische Luft genießen.
Die letzte Ferienwoche bietet den Schülern noch einmal ein paar Tage zum Durchschnaufen, bevor es nächste Woche wieder zurück in die Klassenzimmer geht. Viele junge Leute verbringen in den Ferien oft mehrere Stunden täglich am Handy. Die Bewegung kommt häufig zu kurz. Wer noch nicht weiß, wie er die verbleibende Zeit nutzen soll, kann sich in Seeboden am Millstätter See in der Natur weiterbilden.
Kinder und Jugendliche können diese Plätze nutzen, um Frischluft zu schnappen und ihr Wissen zu erweitern. „Wir haben auch einen Barfußweg integriert, damit die Kinder bewusster lernen, mit ihren Füßen die Welt zu erkunden“, erzählt Horst Zwischenberger, Gemeindevorstand der Marktgemeinde Seeboden.
Natur erleben mit allen Sinnen
Fakten rund um die Natur werden über die vorhandenen Info-Tafeln vermittelt. Die Themen reichen von der Artenvielfalt an Vögeln und Insekten über Wildobst bis hin zum Jagd- und Wildtier Naturlehrpfad. „Wir haben auch Sitzgelegenheiten für Auditorien, die man für Lehreinheiten nutzen kann“, so Zwischenberger. Schulen und Kindergärten nutzen auch diese Angebote bereits. Das Integrationszentrum Seebach binde auch die Lehrpfade in ihre Freizeitgestaltung ein. Die Wege sind für Jung und Alt frei zugänglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.