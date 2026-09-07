Hier gibt es noch Lehrstellen in letzter Minute

Wer jetzt nach einer Lehrstelle für Herbst bzw. Winter sucht, ist spät dran. Die großen Unternehmen rekrutieren ab November bereits für das nächste Jahr. Zudem stehen in Wien 5540 Suchenden nur knapp 500 offene Stellen gegenüber. Um fast 40 Prozent weniger als im Vorjahr. Wer einen Job ergattern will, muss sich also doppelt ins Zeug legen.