Schock in der Luft: Passagier greift mit Gabel an

Was als ganz normaler Transatlantikflug begann, entwickelte sich für die 363 Passagiere von Lufthansa LH431 zu einem Albtraum über den Wolken: Die Boeing 747-8 hatte Chicago verlassen und war auf dem Weg nach Frankfurt, als ein 28-jähriger Mitreisender plötzlich die Kontrolle über sich verlor. Kurz nach dem Abendessen sprang der Mann von seinem Sitz auf, griff zu einer Metallgabel und stach ohne Vorwarnung auf zwei 17-Jährige ein.