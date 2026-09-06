Sarandon und Wenders: Tag der Legenden in Venedig

Jungstars wie Robert Pattinson hatten in den vergangenen Tagen ihre Zeit im Scheinwerferlicht – am Sonntag war es in Venedig Zeit für große Namen, die sich seit Jahrzehnten in der harten Branche behaupten. Filmlegende Susan Sarandon präsentierte beim Festival ihr Drama „Echo Chamber“. Darin geht es um eine schmerzhafte Liebesgeschichte, in der sich ein Paar trotz aller Widrigkeiten nicht voneinander lösen kann. Es ist ein Autorenfilm, denn Hollywood hat Sarandon mehr oder weniger gecancelt.